Lehti: Trump kertoi Macronille jättävänsä Iranin ydinsopimuksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tänään kertonut Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, että Yhdysvallat irtautuu Iranin ydinsopimuksesta, kertoo New York Times -lehti. Tiedon on välittänyt lehdelle ihminen, jolle on kerrottu presidenttien välisen keskustelun sisältö.

Trumpin on määrä ilmoittaa tänään illalla, pysyykö Yhdysvallat Iranin ydinsovun takana. Muut länsimaat ovat toistuvasti kehottaneet Trumpia tukemaan sopua, mutta hänen ennakoidaan päättävän toisin.

Iranin presidentti Hassan Ruhani on vakuuttanut maansa noudattavan edelleen sopimusta, vaikka Yhdysvallat vetäytyisikin.

https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

STT