Leijonapelaajat juhlivat jääkiekon MM-pistetilastoissa

Kolme ensimmäistä MM-kisaotteluaan häkellyttävästi yhteismaalein 23-2 voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue juhlii Tanskan-turnauksen pistetilastoissa.

Tiistaina Norjaa vastaan yhteen syöttöpisteeseen tyytynyt Sebastian Aho johtaa pistepörssiä lukemin 4+7=11 ennen ketjukaveriaan Teuvo Teräväistä, jonka saldo on 4+6=10. Kymppikärjessä ovat myös seitsemäntenä oleva Mikko Rantanen (1+5=6) ja yhdeksäs Veli-Matti Savinainen (4+1=5).

Aho on vahvasti suomalaispelaajien kaikkien aikojen ennätysvauhdissa. Saku Koivu summasi 1999 MM-jäällä kymmenessä ottelussa 4+12=16 pistettä ja Petri Kontiola 2013 kymmenessä pelissä 8+8=16 pistettä.

Yhden MM-turnauksen kaikkien aikojen pistekärki on 1973 Moskovassa lukemat 18+16 takonut Neuvostoliiton Vladimir Petrov. Tuolloin järjestäjämaa voitti kaikki kymmenen otteluaan yhteismaalein 100-18.

Tanskan MM-turnauksen maalitilaston ykköspaikan jakaa suomalaisten Ahon, Teräväisen ja Savinaisen kanssa Venäjän hyökkääjä Kirill Kaprizov.

