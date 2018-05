Leijonat putosi maailmanrankingissa – Sveitsi nousi vain pykälän

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on pudonnut viidenneksi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n maailmanrankingissa. Ennen MM-kilpailuja Suomi oli neljäntenä, mutta Yhdysvallat loikkasi kaksi sijaa ylöspäin Suomen ja Tshekin ohi.

Yhdysvalloilla on saman verran pisteitä kuin Suomella, mutta Tanskassa pelatuista MM-kilpailuista tarttui mukaan pronssimitalit.

MM-kilpailujen yllättäjä Sveitsi nousi yhden sijan seitsemänneksi. Kärjessä jatkaa Kanada, joka jäi MM-kaukalossa neljänneksi. Maailmanmestari Ruotsi nousi toiseksi ja pudotti Venäjän kolmanneksi.

Tuoreimmassa maailmanrankingissa on huomioitu menestys MM-kilpailuissa vuodesta 2015 vuoteen 2018 ja talven 2018 olympialaisissa. Tarkastelujakson aikana Suomi saavutti vain yhden arvokilpailumitalin, MM-hopeaa vuonna 2016.

IIHF:n verkkosivujen rankinghistoriassa vuodesta 2007 lähtien Suomi on nyt heikoimmalla sijallaan. Vuosina 2011-2014 Suomi pysytteli toisena viiden rankingin ajan.

http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/mens-world-ranking/2018-ranking-may/

STT

