Leijonat riepotteli Etelä-Koreaa 8-1, Marjamäki: Oltiin selvästi parempi joukkue

Sebastian Aho aloitti johti Suomen 8-1-voittoon Etelä-Koreasta jääkiekon MM-kisojen avausottelussa Herningissä sellaisella esityksellä, ettei päävalmentaja Lauri Marjamäki tahtonyt saada kaikkia mielessään pyörineitä kehuja mahtumaan kokonaisiin lauseisiin.

– Sebastian on sellainen poika, että kun minulta kysyttiin yllättikö, että hän rupesi suoraan pelaamaan NHL:ää, sanoin, että se on sellainen poika, joka ei yllätä ikinä. Hänen monipuolisuutensa, luistelutaitavuutensa ja lisääntynyt luisteluvoimansa, käyttökelpoisuutensa sentterinä ja laiturina, ylivoima, alivoima, hänen pelikäsityksensä….kyllä tämä oli hyvä osoitus siitä, miten hyvästä pelaajasta on kyse, Marjamäki kuvasi Ahoa pelin jälkeen.

Aho, 21, teki kaksi maalia ja syötti kaksi, ja johti Suomen kakkosketjua sellaiseen vauhtiin, ettei Etelä-Korea hänen, Teuvo Teräväisen ja Veli-Matti Savinaisen ollessa jäällä tahtonut päästä pois omasta kenttäpäädystään.

Suomi joutui heti pelin alussa neljäksi minuutiksi alivoimalle, kun Sakari Manninen kuittasi 2+2 minuuttia korkeasta mailasta. Aho karkasi alivoimalla yksin läpi ja iski 1-0, ja runsaat kaksi minuuttia myöhemmin hän syötti saman alivoiman yhä jatkuessa Teuvo Teräväisen 2-0-maalin.

– Mun mielestäni meidän kenttä oli aika hyvä tänään, ja me pystyttiin aika paljon luomaan paikkoja. Tämä oli hyvä yksi kokemus, mutta ei tämä vielä tyydytä. Pitää pystyä parantamaan, Aho itse arvioi esitystään.

”Kyllä mä tiesin”

Teräväinen (1+3) pelaa Ahon rinnalla myös seurajoukkueessa Carolina Hurricanesissa, ja se näkyi tavassa, jolla Aho osasi jättää kiekon taaksepäin Teräväiselle Suomen 2-0-maalissa.

– Kyllä mä tiesin, että Teukka siellä on. Taisi Teukka siinä huutaakin, että on siinä vapaana. Ei ollut ihan sokkona.

Aho myönsi, että Teräväisen päätös tulla MM-kisoihin lisäsi hänenkin intoaan lähteä Herningiin.

– Tiesin, että jos Teukka lähtee, varmuudella saadaan samaa kenttää pelata. Ainakin tietää, että on onnistuttu yhdessä, ja saa sellaisen hyvän fiiliksen siitä. Mutta sanotaanko, että se ei ollut ainoa ratkaiseva tekijä.

Siinä missä Teräväinen ja Aho ovat pelanneet pitkään yhdessä, Veli-Matti Savinaisen kanssa he ovat olleet samassa ketjussa vasta kaksi ottelua. Savinainen lakaisi 4-0-maalin, kun Aho oli kiertänyt Etelä-Korean maalille ja tarjoillut syötön lapaan kolmen korealaisen välistä.

– Tämä oli nyt toinen peli, kun pelattiin tällä kentällä. Hyvin on mennyt, mutta ei auta tyytyä, vaan pitää tehdä joka päivä hommia että tullaan paremmaksi, Aho sanoi.

”Selkeästi parempi joukkue”

Suomen kapteeni Mikael Granlund kertoi jo etukäteen, että erikoistilanteet ratkaisevat paljon jääkiekon MM-kisoissa. Tuskin Granlundkaan silti aavisti, että Suomi avaisi MM-turnauksen tekemällä Etelä-Koreaa vastaan neljä erikoistilannemaalia, joista kolme syntyi alivoimalla.

– Ei kolmen alivoimamaalin varaan voi laskea, mutta hyvä näin, päävalmentaja Marjamäki sanoi.

Ensimmäistä ylivoimaansa Suomi sai odottaa lähes 28 peliminuuttia. Suomen ykkösylivoimaviisikko Granlund-Aho-Teräväinen-MikkoRantanen-VillePokka tarvitsi vain 52 sekuntia, kunnes Aho laukoi Teräväisen poikittaissyötöstä 3-0.

– Oltiin selkeästi parempi joukkue, Lauri Marjamäki summasi.

Suomi kohtaa toisessa alkulohkopelissään sunnuntaina Latvian, joka lauantaina vääntäytyi 3-2-jatkoaikavoittoon Norjasta oltuaan avauserän jälkeen 0-2 tappiolla.

STT

