Leijonien Sakari Manninen lähtee Örebrosta KHL:ään

Suomen MM-joukkueen Sakari Manninen ei jatka jääkiekkouraansa ruotsalaisseura Örebrossa. Ruotsin pääsarjassa pelaava Örebro kertoi keskiviikkona kotisivuillaan, että Mannisen sopimus on purettu, koska hyökkääjä suuntaa KHL:ään.

Örebron urheilujohtajan Niklas Johanssonin mukaan Mannisen lähtö ei tule suurena yllätyksenä, sillä pelaaja on herättänyt monissa seuroissa kiinnostusta. Sopimuksessa on pykälä, joka mahdollistaa KHL-siirron.

Vielä ei ole tiedossa, missä Mannisen ura jatkuu. Ruotsalaisen Hockeynews.se-sivuston mukaan Manninen suuntaa helsinkiläisseura Jokereihin.

Hyökkääjä Manninen on kerännyt kuluvissa MM-kisoissa kaksi syöttöpistettä.

STT

