Leppä sovinismisyytöksistä: Olen aina ollut tasa-arvon puolestapuhuja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoi Iltalehden mukaan erityisavustajalleen potkut vain seitsemän kuukauden jälkeen. Luonnonvara-asioista vastannut entinen erityisavustaja Satu-Marja Tenhiälä sanoo lehdelle, ettei yllättynyt saamistaan potkuista, koska yhteistyö ministerin kanssa ei sujunut.

– Jos ministeri ei pidä koulutetuista naisista ja minä en pidä sovinistimiehistä, niin eihän se nyt ihan match made in heaven ole, Tenhiälä sanoo.

Ministerin erityisavustajan on nautittava ministerin ehdotonta luottamusta, sanoo ministeriLeppä. Leppä kommentoi Iltalehden uutista omasta näkökulmastaan tiedotteessa. Hän sanoo olleensa aina tasa-arvon puolestapuhuja.

Lepän mukaan hänelle on ministerinä erityisen tärkeää edistää suomalaisten maataloutta, maaseudun elinvoimaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä Suomen hyväksi. Irtisanomansa erityisavustaja Tenhiälän vahvuudeksi Leppä mainitsee kansainvälisen metsäpolitiikan.

Lepän mielestä erityisavustajan tehtävä edellyttää saumatonta yhteistyötä ministeriön asiantuntijoiden, eduskunnan ja sidosryhmien kanssa, eikä hän ollut näihin vaatimuksiin Tenhiälän osalta tyytyväinen.

Erottamisuutisen Iltalehdelle vahvistanut valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen kertoo, ettei Tenhiälää ole muodollisesti irtisanottu, mutta hän palaa MTK:hon hoitamaan kansainvälisiä metsäasioita. Lankisen mukaan Tenhiälä oli menettänyt ministerin luottamuksen.

Tenhiälä sanoo Lepän alun perin kertoneen haluavansa tehtävään kielitaitoisen, kansainvälisen ihmisen. Hyvin nopeasti Tenhiälästä alkoi kuitenkin vaikuttaa, ettei ministeri halunnutkaan sellaista ihmistä eikä pitänyt siitä, että häntä haastetaan.

Pääministerin erityisavustaja puolustaa Leppää Twitterissä

Pääministerin erityisavustaja Riina Nevamäki ja keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen puolustavat maa- ja metsätalousministeri Leppää Twitterissä. Kumpikin sanoo, ettei Leppä ole sovinisti, vaan kohtelias mies.

Kososen mukaan Leppä on aina tukenut ja tsempannut häntä ja nostaa toiminnallaan sekä naisia että miehiä. Nevamäen mielestä Lepällä ei ole myöskään vaikeuksia puhua koulutetun naisen kanssa, vaan päinvastoin hän on erittäin yhteistyökykyinen ihminen.

