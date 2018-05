Liigapelaajat valitsivat Kärppien Junttilan kauden parhaaksi

Mestarijoukkue Kärppien hyökkääjä Julius Junttila on pelaajien valinta jääkiekon Liigan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi. Junttila palkittiin Kultainen Kypärä -palkinnolla Tampereella.

Jääkiekon pelaajayhdistys on palkinnut runkosarjan parhaan kaudesta 1986-87. Junttilasta tuli palkinnon 32. saaja.

Liigapelaajat saivat äänestää kolmea parhaaksi katsomaansa pelaajia. Äänestykseen osallistui 88 prosenttia pelaajista, 292 pelaajaa.

Junttila sai äänestyksessä 718 ääntä, ja toiseksi sijoittunut seurakaveri Charles Bertrand sai 301 ääntä. Kolmas oli pistepörssin JYPissä voittanut Antti Suomela 273 äänellä.

Viime vuonna palkinnon sai Kärppien Mika Pyörälä, vuonna 2016 Tapparan Kristian Kuusela. Palkittujen vaihtuvuus on lähes normi, sillä vain Juha Riihijärvi (1993, 1996) ja Kimmo Rintanen (1997, 2001) ovat voittaneet palkinnon kahdesti.

Levosen valtakausi katkesi

Jari Levosen 15 vuoden asema Liigan parhaana erotuomarina katkesi, koska pelaajat äänestivät Antti Bomanin Kultainen Pilli -palkinnon saajaksi. Boman on vasta kuudes erotuomari palkinnon saajana, vaikka palkinnon historia kattaa 32 liigakautta.

Boman sai 485 ääntä, toiseksi sijoittunut Levonen 430 ääntä.

Pelaajayhdistys palkitsi myös runkosarjassa eniten maaleja tehneen puolustajan. Juha Rantasilan nimeä kantavan palkinnon sai TPS:n Ilkka Heikkinen. Hän teki kauden aikana 17 maalia.

