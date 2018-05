Lisää laavaa purkautui Havaijilla – ihmisiä evakuoitiin jälleen

Yhdysvaltain Havaijin suurimmalla saarella on purkautunut jälleen lisää laavaa, kertoo muun muassa CNN. Uutiskanavan mukaan varhain sunnuntaina paikallista aikaa avautunut halkeama ja siitä syöksynyt laava aiheutti lisää evakuointeja.

Kilauea-tulivuoren toukokuun alussa alkanut purkautuminen on CNN:n mukaan aiheuttanut tähän mennessä lähes 2 000 ihmisen evakuoinnin.

Viikonlopun aikana maankuoreen avautui kolme uutta halkeamaa, joista ainakin kaksi on syössyt tai pirskottanut laavaa. Kaikkiaan halkeamia on viranomaisten mukaan lähes 20.

Geologit ovat varoitelleet suuremmasta purkauksesta itse vuoren huipulta.

https://edition.cnn.com/2018/05/13/us/hawaii-kilauea-volcano/index.html

STT

