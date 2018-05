Liverpool maalikarkeloista Mestarien liigan finaaliin

AS Roma ja Liverpool tarjoilivat maalikarkelot myös joukkueiden välisessä Mestarien liigan välierän toisessa osaottelussa. Ensimmäisessä pelissä Liverpoolissa ottelu päättyi kotijoukkueen hyväksi 5-2, eikä keskiviikkona Roomassa jääty tästä paljon jälkeen.

AS Roma vei ottelun nimiinsä 4-2, mutta Mestarien liigan loppuotteluun Real Madridin seuraksi matkaa Liverpool yhteistuloksella 7-6. Vastaavanlaista yhteismaalitykitystä ei ole koskaan nähty Mestarien liigan pudotuspeleissä.

Tappio oli Liverpoolille vasta kauden ensimmäinen eurooppalaisessa tähtisarjassa, mutta silti se kykeni rikkomaan Barcelonan nimissä kaudelta 1999-2000 olleen Mestarien liigan yhden kauden maaliennätyksen. Liverpool on iskenyt nyt 46 osumaa.

Joukkue aloitti Mestarien liiga -urakkansa jo ennen lohkovaihetta playoff-kierroksella, jossa se tehtaili kuusi maalia. Lohkopeleissä Liverpool venytti vastustajiensa verkkoja 23 kertaa. Neljännes- ja puolivälierissä ”Punaiset” viimeistelivät yhteensä kymmenen osumaa, ja välierissä siis seitsemän maalia.

AS Roma pääsi maalin päähän jatkoajasta

AS Roma ei ollut ennen keskiviikon ottelua päästänyt yhtään maalia kotinurmellaan. Tuo taika kuitenkin mureni jo yhdeksännellä minuutilla, kun Sadio Mane vei vieraat 1-0-johtoon. Liverpoolin James Milnerin omaksi maaliksi kirjattu osuma antoi AS Romalle vielä toivoa neljä minuuttia myöhemmin. Finaalipaikka alkoi olla kuitenkin Liverpoolin hyppysissä entistä vahvemmin 26. minuutilla Georginio Wijnaldumin viimeistellessä 2-1-johtomaalin.

Näin AS Roma olisi tarvinnut neljä osumaa päästäkseen edes jatkoajalle. Kaukana tämä ei lopulta ollut. Eden Dzeko teki tasoituksen 52. minuutilla, ja Radja Nainggolan säikäytti Liverpoolia laukomalla kaksi maalia ottelun loppuhetkillä. Sen lähemmäksi roomalaiset eivät kuitenkaan päässeet.

Liverpool kohtaa finaalissa Real Madridin. Ottelu pelataan lauantaina 26. toukokuuta Ukrainan Kiovassa. Joukkueet ovat aiemmin kohdanneet finaalissa kerran, vuonna 1981, jolloin Liverpool voitti 1-0.

STT

Kuvat: