Liverpool rikkoi Mestarien liigan maaliennätyksen – finaalipaikka hyppysissä

Liverpool on rikkonut jalkapallon Mestarien liigan yhden kauden maaliennätyksen. Liverpool on tehnyt nyt 46 maalia tähän mennessä kauden aikana.

Joukkue aloitti Mestarien liigan urakkansa jo ennen lohkovaihetta ohjelmassa olleella playoff-kierroksella.

Liverpool teki uuden maaliennätyksen Roomassa, jossa se johtaa AS Romaa vastaan pelattavaa välierän toista osaottelua 2-1. Otteluparissa yhteismaalit ovat Liverpoolin hyväksi 7-3, joten joukkue on etenemässä vahvasti kohti Mestarien liigan finaalia.

STT

Kuvat: