Liverpool tykittää maaliennätyksiä uusiksi

Huippujalkapallossa on nähty viime vuosina hyökkäyspään kolmikoita, joiden yhteispeli ja tehokkuus ovat saaneet ihmiset haukkomaan henkeään.

Barcelonalla oli Lionel Messi, Luis Suarez ja Neymar, joista viimeksi mainittu suuntasi kesällä 2017 PSG:hen. Real Madrid vastasi Gareth Balella, Karim Benzemalla ja Cristiano Ronaldolla, mutta trio on nähty viime aikoina harvoin samaan aikaan kentällä.

Ja sitten on Liverpoolin kolmikko Mohamed Salah, Roberto Firmino ja Sadio Mane, joka on pommittanut tällä kaudella valtavan määrän maaleja. Trio on ollut tärkeässä roolissa myös Mestarien liigassa, jossa Liverpool on edennyt loppuotteluun.

Vierasjoukkue Liverpool hävisi myöhään keskiviikkona välierien toisessa osassa AS Romalle dramaattisten vaiheiden jälkeen 2-4. Englantilaisryhmä hankki kuitenkin finaalipaikan yhteistuloksella 7-6 ja kohtaa loppuhuipennuksessa Real Madridin.

– Tämä oli hullua. Unohdin yhteistuloksen. Oliko se 7-6? Uskomatonta, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ilakoi ottelun jälkeen AFP:lle.

Tehokkain hyökkäystrio

Mane viimeisteli Rooman kamppailun avausmaalin, ja osuma rikkoi yhden Mestarien liigan ennätyksistä.

Salah, Mane ja Firmino ovat tehneet tämän kauden Mestarien liigassa yhteensä 29 osumaa, eikä yksikään kolmikko ole pystynyt vastaavaan. Ronaldo, Bale ja Benzema tykittivät 28 maalia kaudella 2013-2014.

Liverpool ja AS Roma vastasivat myös Mestarien liigan välierien maaliennätyksestä, sillä otteluparissa nähtiin peräti 13 osumaa.

Vauhtijalkapallostaan tunnettu Kloppin miehistö on tehnyt tämän kauden Mestarien liigassa 46 maalia, jos viimeinen karsintavaihe lasketaan mukaan. Maalimäärä on turnauksen ennätys.

Helpolla Liverpool ei AS Romaa vastaan päässyt, ja roomalaisille jäi jossiteltavaa muutamista tuomariratkaisuista.

– Emme valitettavasti koskaan tee asioita helpoimman kautta, Liverpoolin Jordan Henderson sanoi BT Sportille.

Helpolla joukkue tuskin pääsee myöskään finaalissa, jossa Real hakee kolmatta peräkkäistä Mestarien liigan ykköstilaansa. Loppuottelu pelataan 26. toukokuuta Kiovassa Ukrainassa.

https://twitter.com/btsportfootball/status/991781745396662272

STT

Kuvat: