Liverpool yrittää sysätä Realin valtaistuimeltaan Mestarien liigan finaalissa

Jalkapallon Mestarien liiga huipentuu tänään illalla Kiovassa pelattavaan loppuotteluun, jossa kohtaavat Real Madrid ja Liverpool.

Real Madrid on voittanut Mestarien liigan kahdella edelliskaudella, joten se jahtaa kolmatta peräkkäistä ykkössijaansa. Liverpoolin edellinen Mestarien liigan voitto on vuodelta 2005.

Real eteni finaaliin sijoittumalla alkulohkossaan toiseksi ja kaatamalla pudotuspeleissä PSG:n, Juventuksen ja Bayern Münchenin. Liverpool voitti alkulohkonsa ja raivasi sen jälkeen tieltään Porton, Manchester Cityn ja AS Roman.

– Elän tätä varten. Tämä on intohimoni. Olen kilpailuhenkinen ja tykkään kilpailla. Kaiken takana on kovaa työtä, ei ainoastaan minun vaan myös pelaajien, Realin päävalmentaja Zinedine Zidane sanoi Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

Liverpool on tehnyt tällä kaudella Mestarien liigassa eniten maaleja. Joukkue tunnetaan vauhtijalkapallostaan, ja hyökkäyspäässä Mohamed Salah, Roberto Firmino sekä Sadio Mane iskevät osumia.

Realin ykköstykki on Cristiano Ronaldo, joka johtaa maalipörssiä 15 osumallaan. Ronaldo metsästää jo uransa viidettä Mestarien liigan ykkössijaa.

Mestarien liigan finaali alkaa lauantaina Suomen aikaa kello 21.45.

STT