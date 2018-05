Loppuviikolla laajalti poutaa, mutta yksittäisiä kuurosateita on luvassa

Sää on perjantaina laajalti poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Itärajan tuntumassa voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja ja ukkostaa, mutta suurimmat ukkoset jäänevät itärajan itäpuolelle. Saderintaman länsipuolella on aurinkoista.

– Lännestä itään menee heikko kuuronauha, ja kuurosateita liikkuu Helsingin, Lahden ja Kuopion tienoilla aamulla. Kuurot siirtyvät päivällä kohti itää, päivystävä meteorologi Tomi Laurinen kertoo.

Aurinkoisilla alueilla voidaan päästä 19 asteeseen, sateessa jäädään 15 asteen tienoille.

Viikonloppua vietetään suurimmaksi osin poutaisessa säässä.

Lähes koko maassa on perjantaina voimassa maastopalovaroitus kuivuuden takia. Metsä- tai ruohikkopalon varoituksia on annettu isoon osaan Suomea, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia.

STT