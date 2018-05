Maahanmuuttovirasto kävi Syyriassa: ”Tilanne äärimmäisen monimutkainen”

Maahanmuuttoviraston tutkijat tekivät huhtikuussa Syyriaa koskevan tiedonhankintamatkan Damaskokseen ja Beirutiin Libanoniin. Edellisen kerran Syyrian tilannetta oli tutkittu paikan päällä keväällä 2016, tuolloin ainoastaan Beirutissa.

– Tietoa lähdettiin hakemaan esimerkiksi syyrialaisten liikkumisesta maan sisällä ja naapurimaiden välillä ja ylipäänsä heidän mahdollisuuksiinsa oleskella näissä maissa, kertoo tutkija Mika Niskanen Maahanmuuttoviraston maatietopalvelusta.

– Matkan aikana saatiin selvyyttä moniin asioihin, mutta samalla korostui jälleen kerran, että tilanne alueella on äärimmäisen monimutkainen.

Ylipäänsä matkan aikana pyrittiin selvittämään asioita, joista liikkuu erilaisia tietoja ja tulkintoja sekä pureutumaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin.

– Syyriastakin kirjoitetaan tavattoman paljon, mutta osa asioista jää vähän enemmän katveeseen.

Tiedonhankintamatka on osa maatietopalvelun viime syksyllä alkanutta ja kolme vuotta kestävää FAKTA-hanketta, jonka puitteissa tehdään matkoja maihin, joista tulee Suomeen paljon turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja muita maahanmuuttajia. Niskasen mukaan nyt tehdystä matkasta oli tehty päätös jo viime keväänä.

– Se ei siis liittynyt erityisesti mihinkään viimeaikaisiin tapahtumiin tai muutoksiin maatilanteessa.

Tiedonhankinnan lisäksi matkalla vahvistettiin paikallista kontakti- ja yhteistyöverkostoa myös tulevia reissuja silmällä pitäen.

– Kun jatkossa tulee tilanne, jossa on käytävä paikan päällä selvittämässä asioita, joita ei voida muuten selvittää, se voidaan sitten toteuttaa mahdollisimman hyvin.

Maatietopalvelun tutkijat eivät osallistu oleskelulupien päätöksentekoon tai maalinjausten tekemiseen. Raportti tiedonhankintamatkasta julkaistaan Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla, kun se on valmistunut. Niskasen mukaan raportti valmistuu näillä näkymin elokuun aikana.

STT