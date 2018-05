Maalarikarhu Juuson yllätyspennuista julkaistiin kuvia – ”Olihan se mansikansyönti aika onnettoman näköistä touhua”

Muun muassa maalauksistaan tunnetun Juuso-karhun yllätyspennuista julkaistiin sunnuntaina ensimmäiset kuvat. Kaksi karhunpentua, uros ja naaras, tassuttelivat ulos Reeta-emonsa pesästä ensimmäistä kertaa vapun tienoilla.

Kuusamon suurpetokeskuksessa onnellinen perhetapahtuma oli myös yllätys, sillä Reetan ei tiedetty odottavan poikasia. Myöskään pentujen tarkka syntymäaika ei ole tiedossa.

– Yleensä karhunpennut syntyvät sydäntalven aikaan. Silloin ne ovat parinsadan gramman painoisia, karvattomia myttyjä. Emo päästää pennut ulos pesästä vasta kun ne ovat kasvaneet sen verran, ettei isompikaan lintu saa niitä napattua, kertoo keskuksen valokuvaaja Pasi Jäntti.

Pennut ovat edelleen pieniä ja vähän peloissaan.

– Vähän ne pelkäävät ulkomaailmaa, vaikka haluaisivatkin tulla tekemään tuttavuutta. Ne juoksevat äkkiä takaisin pesään, jos kuulevat vaikka pelottavan äänen. Lisäksi Reeta pitää kyllä huolen, että pennut eivät lähde kovin pitkälle hortoilemaan sen läheltä, Jäntti kertoo.

Juusokin kovasti kiinnostunut

Viime päivät kaksikko on tutustunut täydellä tohinalla ympäristöönsä ja muun muassa uusiin makuihin.

– Pennut juovat emonsa maitoa vielä pitkään, mutta lisäksi olemme antaneet niille esimerkiksi porkkanaa, appelsiineja, mustikoita ja mansikoita. Kun pikkukarhu söi mansikkaa ensi kertaa elämässään, olihan se aika onnettoman näköistä touhua.

Juuso-karhusta tuli julkkis pari vuotta sitten, kun sen hoitajat suurpetokeskuksessa ryhtyivät taltioimaan karhua maalaamassa. Pennut ovat Juuson ensimmäiset. Jäntin mukaan Juuso on niistä kiinnostunut, vaikka turvallisuussyistä sitä pidetäänkin eri tilassa kuin Reetaa ja pentuja.

– Karhu-uros ja -naarashan ovat yhdessä vain pariutumisen ajan, minkä jälkeen uroskarhu lähtee omille teilleen. Juuso on kuitenkin kovasti ollut kiinnostunut näistä pienistä ja seuraa tarkkaan, mitä ne touhuavat.

Karhunpentuja totutellaan nyt ihmisiin. Suurpetokeskus avautuu myöhemmin toukokuussa, jolloin pentuja pääsee ihastelemaan.

– Kaikista tärkeintä on, ettei pennuille tule pelottavia tilanteita ihmisten kanssa, Jäntti korostaa.

STT

