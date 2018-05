Maastopalot työllistävät parhaillaan pelastuslaitosta

Maastopalottyöllistävät parhaillaan pelastuslaitosta Varsinais-Suomen alueella.

Maasto on parhaillaan hyvin kuivaa ja voimassa on metsäpalovaroitus. Avotulen teko on tällä hetkellä erittäin riskialtista ja siksi kiellettyä.

Huhti-toukokuun aikana Varsinais-Suomessa on syttynyt jo yli 80 maastopaloa. Maastopaloista kaksi kolmasosaa on johtunut huolimattomasta tulen käsittelystä, esimerkiksi risujen tai nuotion poltosta.

Ilmatieteen laitos tiedottaa metsäpalovaroituksen päättymisestä. Ennen sitä avotulta ei tule tehdä, eikä tässä asiassa sallita poikkeuksia.