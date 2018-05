Maataloustuet ja aluerahat joutumassa leikkuriin – EU-komissio kertoo budjettisuunnitelmista

Maanviljelijät, yliopistot ja alueellisia hankkeita pyörittävät järjestöt jännittävät esitystä EU:n tulevien vuosien budjetista.

Budjettivarat pienenevät Britannian lähdön takia, ja EU-komissiolta odotetaan tänään esitystä siitä, miten aukko katetaan.

Komissiosta on jo ennakoitu, että leikkuriin joutuisivat budjetin ehdottomasti isoimmat menoluokat eli maatalous ja aluerahat, joihin on kaavailtu kuuden prosentin leikkausta. Komissio ei tyhjennä koko pajatsoa tänään, vaan maatalous- ja aluerahoista odotetaan lisää tietoa loppukuusta.

EU-maiden huomio kiinnittyy esityksessä erityisesti siihen, miten yhteisten sääntöjen noudattaminen nivotaan kiinni rahan saamiseen. Komission on toivottu suhtautuvan jämptisti Puolan ja Unkarin kaltaisiin maihin, jotka koettelevat oikeusvaltion periaatteita.

Alue- eli koheesiorahat hyödyttävät varsinkin köyhempiä maita Keski- ja Itä-Euroopassa. Suomi toivoo, että Itä- ja Pohjois-Suomen harva asutus otetaan vastakin huomioon rahanjaossa.

Nyt annettava budjettiesitys koskee vuosia 2021-2027, jolloin Britannia on tällä tietoa jättänyt unionin ja siirtymäaika on päättynyt.

Edessä on vielä pitkä juoksu ennen kuin suomalaiset tietävät kuinka paljon EU-jäsenmaksut ehkä nousevat ja kuinka paljon rahojen vastineeksi saadaan. Se selviää jäsenmaiden välisissä neuvotteluissa.

Komissio kirittää jäsenmaita saamaan valmista jo ennen ensi kevään EU-vaaleja, mutta pääkaupungeissa tätä ei pidetä realistisena.

STT