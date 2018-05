Maitokriisi herätti kuluttajat

Maitotilojen pitkään jatkunut ahdinko syveni toukokuussa maidonhinnan uuden laskun myötä. Tuottajien maidosta saama hinta putosi 2,5 senttiä litralta.

Maitokriisi alkoi muutama vuosi sitten maidonhinnan laskettua jyrkästi. Taustalla on maidon ylituotanto EU:ssa. Suomessa lisäongelmia ovat tuoneet EU-pakotteisiin liittyvät Venäjän vastatoimet, jotka sulkivat vuonna 2014 Venäjän markkinat suomalaisilta maitotaloustuotteilta.

Maitotiloilla on tehty viime vuosina suuria investointeja. Navettoja on laajennettu tulevaisuuden turvaamiseksi ja toimeentulon varmistamiseksi. Laajennukset ovat merkinneet varsinkin nuorten viljelijöiden velkaantumista.

Maidonhinnan lasku on saanut monet investointeja tehneet tilat kuilun partaalle. Tuloilla ei pystytä lyhentämään lainoja, mutta koroista on pakko selvitä. Samaan aikaan tuotantopanosten kuten sähkön ja lannoitteiden hinnat nousevat.

Nyt myös kuluttajat ovat reagoineet maidonhinnan laskuun. Nummelalainen perheenisä Ari Hämäläinen perusti viimeisen hinnan laskun jälkeen nettiin adressin osoittaakseen tukea maidontuottajille.

Hämäläinen kertoo olevansa valmis maksamaan kaupassa maitolitrasta kymmenen senttiä nykyistä enemmän. Edellytys on, että korotus menee maidontuottajalle, ei kaupalle tai meijerille.

Netistä löytyvä maitoadressi keräsi vajaan viikon aikana runsaat 18 000 allekirjoitusta. Allekirjoittajien viesti on, että he ovat valmiita maksamaan kotimaisista puhtaista maataloustuotteista nykyistä enemmän.

Nettiadressilla ei maitotilojen ongelmia ratkaista, mutta se kertoo kuluttajien huolesta. Samalla se lisää paineita tehdä asialle jotakin.

Kuluttajilla on myös omia keinoja helpottaa ongelmaa, sillä ostopäätöksillä on iso merkitys. Suomessa syödyistä juustoista noin puolet on tuontijuustoja. Jogurteissa tuonnin osuus on noin 30 prosenttia.

Suomalainen maito voitaisiin käyttää nykyistä paremmin kotimaassa. Se taas vähentäisi tarvetta viedä halpaa maitojauhetta ulkomaille.