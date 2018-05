Maksuhäiriöt kasvussa

Maksuhäiriöiden määrä ja velkaantuminen ovat Suomessa kasvussa.

Tämän vuoden alkupuoliskolla maksuhäiriön saaneita asiakkaita oli Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä yli 376 000. Tämä on lähes 3 000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja enemmän kuin koskaan ennen.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusia maksuhäiriömerkintöjä tuli 155 000 henkilölle yhteensä 606 000 kappaletta.

Maksuhäiriöiden kasvu kertoo huolestuttavaa tietoa kuluttajien hallitsemattomasta velkaantumisesta.

Erityisesti kulutukseen ohjattujen luottojen määrä on selvässä kasvussa. Suomen Pankin tilastojen mukaan kulutusluotot kasvoivat vuodessa 5,7 prosenttia. Suomalaisten rahoituslaitosten kulutusluotot kattavat jo noin 80 prosenttia kaikista luotoista.

Lukujen päälle tulevat vielä ulkomaisten rahoituslaitosten myöntämät kulutusluotot.

Kulutusluotot ovat vakuudettomia luottoja, joita käytetään muun muassa erilaisiin kodin hankintoihin ja lomamatkoihin. Luottojen korkotaso on yleensä selvästi asuntolainojen korkotasoa korkeampi.

Kulutusluottojen ottamisessa ei ole sinällään mitään pahaa. Ongelma niistä tulee silloin, kun asiakas ottaa luottoa liikaa suhteessa omaan kykyynsä maksaa velkaa takaisin.

Verkossa luottoa tarjoavat ulkomaiset toimijat sekä vertaislainapalvelut ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan. Erilaisia mahdollisuuksia luotonottoon on jatkuvasti yhä enemmän, mikä on johtanut kansalaisten velkaantumisen seurannan vaikeutumiseen.

Velkaantuminen ja maksuhäiriöiden kasvu ovat lisänneet paineita saada käyttöön aiempaa parempia tapoja asiakkaiden maksukyvyn selvittämiseksi. Oikeusministeriö selvittää parhaillaan positiivisen luottotiedon tarvetta ja mahdollisia toteutustapoja.

Kattavan luottorekisterin avulla luottoja myöntävillä rahoituslaitoksilla olisi aiempaa parempi mahdollisuus saada tietoa asiakkaan maksukyvystä.

Ajan tasalla oleva tieto asiakkaan maksukyvystä on niin asiakkaan kuin luotonantajan edun mukaista, sillä maksuhäiriöt vaikeuttavat monella tavalla merkinnän saaneiden arjen elämää.