Manchester City rikkoi Valioliigan ennätyksiä

Manchester City rikkoi myöhään keskiviikkona jalkapallon Englannin Valioliigan yhden kauden piste-, maali- ja voittoennätyksen. Joukkue pani ennätykset uusiksi Brightonia vastaan ottelussa, jonka se voitti kotonaan 3-1.

City nousi voitollaan 97 pisteeseen. Valioliigan entinen ennätys oli Chelsean 95 pistettä kaudelta 2004-2005. Voittoennätyksen City jakoi Chelsean kanssa, mutta Brightonin kukistaminen nosti manchesteriläisryhmän yksinään ennätystilaston kärkeen.

City on voittanut tällä kaudella 31 ottelua, kun sillä on yksi ottelu jäljellä. Myös entinen maaliennätys (103) oli Chelsean nimissä. City nousi 105 maaliin, joten se rikkoi ennätyksen kahdella osumalla.

Brightonia vastaan Cityn maalit iskivät Danilo, Bernardo Silva ja Fernandinho.

City on varmistanut Valioliigan mestaruuden jo viikkoja sitten, mutta Chelsea joutuu jännittämään pääsyä ensi kauden Mestarien liigaan.

Lontoolaisryhmä Chelsea jäi 1-1-kotitasapeliin Huddersfieldin kanssa. Tottenham puolestaan kukisti Newcastlen 1-0 ja karkasi Chelsealta neljän pisteen päähän sarjakolmoseksi. Molemmilla on kautta yksi peli jäljellä, joten Chelsea ei voi enää ohittaa Tottenhamia.

Nelospaikan Liverpoolin Chelsea sen sijaan saattaa päätöskierroksella ohittaa. Liverpool on kuitenkin kaksi pistettä karussa, ja sen maaliero on lontoolaisia selvästi parempi.

Huddersfieldille tasapeli oli elintärkeä, sillä piste varmisti sen sarjapaikan. Kun yksi kierros on pelaamatta, Huddersfield ei voi enää valahtaa putoajan paikalle.

