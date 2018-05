Marjamäki piti NHL-kortit visusti piilossa

Boston Bruinsin Tuukka Raskin ja San Jose Sharksin Joonas Donskoin NHL-kaudet päättyivät sunnuntaina, mutta päävalmentaja Lauri Marjamäki piti tietonsa jääkiekon MM-joukkueen hihassa mahdollisesti odottavista NHL-korteista visusti piilossa.

– (General manager) Jere Lehtinen hoitaa sitä keissiä. Minulla on ajatukset tämän joukkueen valmentamisessa, ja varmasti Lehtinen ilmoittelee, jos on jotain ilmoitettavaa myös meille, Marjamäki sanoi.

Päävalmentaja ilmoitti tietävänsä kevään Pohjois-Amerikan matkansa jäljiltä suomalaisten NHL-pelaajien ajatukset MM-kisoista.

Suunnitelmistaan Marjamäki ei pukahtanut.

– Sen olen huomannut valmentamisessa, ettei hirveästi kannata suunnitella etukäteen. Ne suunnitelmat menevät yleensä roskakoriin. Kannattaa elää hetkessä. Tietenkin, jos hyviä pelaajia tulee, se on positiivinen asia ja se on sen ajan pähkäily.

STT

