Mattopyykille voi lähteä jo toukokuussakin, Salon kaikki matonpesupaikat ovat auki käyttäjille

Salon kaupungin kaikki matonpesupaikat on avattu tällä viikolla. Salossa on yhteensä 13 kaupungin ylläpitämää matonpesupaikkaa, ja niihin kaikkiin tulee vesijohtovesi.

– Särkisalon matonpesupaikalla oli vielä viime kesänä käytössä merivesi, mutta nyt sielläkin on vesijohtovesi, kertoo puistomestari Aulis Sorvali.

Matonpesupaikkoja alettiin avata alkuviikosta. Kyselyjä oli tullut jo ennen sitä.

– Paikkojen avautumista alettiin kysellä heti, kun tuli kauniit ilmat. Ja kevät onkin hyvää matonpesuaikaa, kun matot kuivuvat hyvin, Sorvali toteaa.