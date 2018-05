Media: Ministerihaaveista luopunut Trumpin ex-henkilääkäri saattaa joutua Pentagonin tarkasteluun

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin henkilääkärinä toiminut Ronny Jackson saattaa joutua puolustusministeriö Pentagonin valvontajohtajan tutkittavaksi. Asiasta kertoo ABC News.

Valvontaviranomainen kertoi maanantaina saaneensa tietoonsa syytöksiä, joiden mukaan Jackson olisi toiminut epäammattimaisesti. Pentagon arvioi nyt, onko syytösten pohjalta käynnistettävä tutkinta.

Trump nimitti Jacksonin veteraaniasioista vastaavaksi ministeriksi maaliskuun lopussa, mutta Jackson vetäytyi valintaprosessista häntä kohtaan esitettyjen syytösten takia. Jackson ei myöskään palannut Trumpin henkilökohtaiseksi lääkäriksi, mutta työskentelee yhä Valkoisen talon lääkintäyksikössä.

Aiemmin julkisuuteen tulleiden väitteiden mukaan Jackson on muun muassa jakanut unilääkkeitä presidentin lentokoneessa, kirjoittanut reseptejä potilaille tietämättä näiden potilashistoriaa ja ollut juovuksissa töissä. Jackson on kiistänyt kaikki syytökset.

Lisäksi varapresidentti Mike Pencen henkilääkärin on uutisoitu valittaneen viime syksynä siitä, että Jackson olisi rikkonut Pencen vaimon Karen Pencen yksityisyydensuojaa.

Pentagon ei ole tarkentanut, mitä sen tietoonsa saamat syytökset koskevat.

