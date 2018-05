Yhdysvalloissa Texasin Santa Fessä sijaitsevassa lukiossa on tapahtunut kouluampuminen. Amerikkalaismedia kertoo kuolonuhreja olevan useita.

Paikallisen televisiokanavan lähteiden mukaan ainakin kahdeksan lukion opiskelijaa on kuollut. Myös televisiokanava CNN on raportoinut uhreja olevan useita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Twitterissä, ettei ”tilanne näytä hyvältä”.

STT