Meghan Marklen isä ei osallistu häihin – juhlahumu yltyy Britanniassa

Kensingtonin palatsi on vahvistanut, että Meghan Marklen isä ei osallistu tyttärensä ja prinssi Harryn häihin. Markle kertoo lausunnossaan olevansa surullinen siitä, että hänen isänsä ei pysty olemaan mukana vihkitilaisuudessa.

Markle myös toivoo, että hänen isänsä jätetään rauhaan huolehtimaan terveydestään.

Marklen viestissä kiitetään yleisöä kaikesta tuesta, jota pariskunta on saanut.

– Harry ja minä odotamme innokkaasti, että saamme jakaa tärkeän päivämme teidän kaikkien kanssa, Markle sanoo.

Morsiamen isän mahdollista roolia häissä on arvuuteltu jo jonkin aikaa ja tiedot isän mukanaolosta vaihtelivat. Marklen isän kerrotaan kärsivän sydänvaivoista, mutta häiden alla on myös kohuttu isän järjestämistä lavastetuista valokuvista ja ristiriitaisista lausunnoista julkisuuteen.

BBC:n tulkinnan mukaan Marklen pyyntö isän vaatimasta rauhasta pitää tulkita viestiksi isälle, että tämä lopettaisi medialausuntojen antamisen. BBC:n mukaan Kensingtonin palatsi on huolissaan, että kuninkaallisen perheen piiriin liittyy henkilö, joka esiintyy julkisuudessa arvaamattomasti ja aiheuttaa kielteistä huomiota.

Kuka saattaa Marklen alttarille?

Hovi ei ole ilmoittanut, kuka mahdollisesti saattaa Marklen alttarille. BBC arvioi tuoreeltaan, että yksi vaihtoehto olisi Marklen äiti. Tämä symboloisi kahden voimakkaan naisen yhteistä esiintymistä ja voisi kääntyä hovin kannalta myönteiseksi.

Lauantaisten kuninkaallisten häiden valmistelut ovat muutoin loppusuoralla. Windsorissa valmistaudutaan täyttä päätä vihkimistä seuraavaan hevosajeluun ja soittokunnan esiintymiseen samoin kuin sotilaiden kunnianosoituksiin. Paikalla on BBC:n mukaan tuhansia innokkaita kuninkaallisten faneja seuraamassa meneillään olevia harjoituksia.

Häissä esiintyvän Pyhän Yrjön kappelin kuoron harjoituksista puolestaan on julkistettu tietoja kuninkaallisen perheen sosiaalisen median tileillä. Kuoron historia ulottuu 1300-luvulle saakka ja sillä on tärkeä rooli vihkiseremoniassa.

Hovi on niin ikään ilmoittanut, että morsiamen puvusta ei julkisteta tietoja ennen hääpäivää.

