Mehiläissyöjä oli Tornien taiston säväyttävin harvinaisuus

Yleisen luontokiinnostuksen kasvu on lisännyt Birdlife Suomelle suunnattujen kyselyiden ja uteluiden määrää. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestöstä arvellaan, että myös lintukuvauksen suosio selittää lisääntynyttä yhteydenottojen määrää.

– Moni kuvaa lintuja eikä välttämättä tunne niitä ja kaipaa määritysapua, kertoo tiedottaja Jan Södersved.

– Esimerkiksi Facebookissa on muutamia ryhmiä, joihin kuvia tulee hyvin paljon ja kysellään, että mitä tässä kuvassa on.

Moni havainto harvinaisista linnuista saattaa jäädä tekemättä siksi, että kyseiset siivekkäät eivät välttämättä ole sen näyttävämpiä, kookkaampia tai äänekkäämpiä kuin pihapuiden ja -pensaiden vakituiset vieraat. Näin on laita esimerkiksi Varkaudessa nähdyn rusotaskun kohdalla, jonka Birdlife nimesi huhtikuun harvinaisimmaksi linnuksi.

– Kyseessä oli aika värikäs koiras, mutta tavalliselle ihmiselle se menisi helposti kivitaskusta.

Puhuttamakaan niistä, joille kivitaskukaan ei ole tuttu luontokappale.

– Yleisesti ottaen on ihan totta, että monet harvinaisuudet ovat sellaisia, että pitää olla vähän tietoa, että keksii kiinnittää niihin huomiota.

Mehiläissyöjä säväytti Etelä-Karjalassa

Kuluvana päivänä lintuja on bongattu urakalla aina eteläisimmästä Suomesta Pohjois-Lappiin asti Tornien taistossa. Lintutorneissa päivystäneet bongarit pyrkivät näkemään tai kuulemaan mahdollisimman monta lajia lintutornista käsin kahdeksan tunnin aikana. Siivekkäiden tähystely alkoi aamuviideltä ja päättyi kello 13.

25. kertaa järjestettyyn taistoon oli ennakkoon ilmoittautunut ennätysmäärä eli runsaat 340 tornia. Lopullinen osallistujamäärä selviää vasta alkuviikolla, mutta Södersvedin mukaan voi jo sanoa, että torneja oli mukana enemmän kuin koskaan aiemmin.

Rannikolla sijaitsevissa torneissa tehdään tyypillisesti eniten havaintoja eri lajeista. Tälläkin kertaan kärkitulos, yhteensä 116 lajia, kirjattiin Kristiinankaupungissa Siipyyn lintutornissa.

– Sama paikka on ollut kärjessä ainakin viisi kertaa aikaisemmin 2000-luvulla, Södersved kertoo.

Kaiken kaikkiaan havaintoja kirjattiin yli 210 lajista. Kokonaislajimäärä ei juuri heittele vuosien välillä.

– Määrä kertoo oikeastaan siitä, missä vaiheessa kevät on. Torneja on niin paljon, että Suomessa olevien lintujen kirjo tulee aika tarkkaan haravoitua.

Päivän harvinaisin lintu, mehiläissyöjä, nähtiin Parikkalan Tarassiinlahdella.

– Se on selkeästi päivän säväyttävin, kyseessä on todella hieno ja värikäs lintu, ja niitä havaitaan vain muutama yksilö vuodessa.

Kevätmuuton seuraaminen vaatii vihkiytymistä

Lintujen kevätmuutto etenee tällä hetkellä jotakuinkin tavanomaisessa aikataulussa. Tällä viikolla Suomessa on nähty esimerkiksi kevään ensimmäiset tervapääskyt, satakielet, sinirinnat ja pensaskertut.

Lähipäiville on povattu sangen lämmintä ja poutaista säätä. Nämä tekijät eivät kuitenkaan Södersvedin mukaan vaikuta lintujen muuttoon niin paljon kuin vaikkapa tuulen suunnat ja säätila lähtöalueella.

Jos on yksittäisten lajien bongaaminen haastavaa, niin ei kevätmuuton seuraaminenkaan ole aivan helppoa.

– Tähän aikaan saapuu pääosin yömuuttajia eli näkyvä muutto on hyvin vähäistä. Huomataan vaan, että laulu raikaa yhä enemmän aamusta toiseen.

Lisäksi päivällä muuttavat lajit saattavat lentää hyvällä säällä niin korkealla, että niidenkin huomioiminen on vaikeaa.

– Joskus aktiiviharrastajankin on vaikea ennustaa, miten muutot kehittyvät.

Toukokuussa monen lintuharrastajan mielenkiinto kohdistuu arktisten vesilintujen ja kahlaajien muuttoon. Södersvedin mukaan muutto tapahtuu pitkin Suomenlahtea Laatokalle päin ja edelleen Jäämerelle, ja Arktikan kulkua on myös hieman helpompi ennustaa.

– Jos merisää näyttää, että eteläisellä Itämerellä on etelä- tai lounaistuulta, niin lintuja lähtee liikkeelle. Ja jos Suomenlahdella on etelätuulta, niin se painaa muuttovirtaa mukavasti Suomen rannikolle. Jos taas tuulee pohjoisesta, niin muuttajat kulkevat lähempänä Viron rannikkoa.

