Melania Trump plagioi taas, kopioi ohjelmansa esittelyn Obaman kauppakomissiolta

Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen, Melania Trump, on jälleen joutunut plagiaattisyytösten kohteeksi. Hän julkisti varhain tiistaina Suomen aikaan oman ohjelmansa, jossa hän keskittyi nettikiusaamisen ehkäisyyn, lasten hyvinvointiin ja huumeiden vastaiseen taisteluun.

Pahaksi onneksi kampanjan esittelyteksti on täysin sama kuin edellisen presidentin Barack Obaman kauppakomission neljä vuotta sitten julkaisema. Grafiikkakin oli pääosin kopioitu kauppakomission versiosta, kertoo brittilehti Guardian.

Kun asia nousi esiin sosiaalisessa mediassa, Valkoinen talo muutti tekstiä niin, että tekijäksi tuli kauppakomissio ja Melania Trumpista tehtiin pelkkä tukija.

Melania Trump on mieltynyt Obaman hallinnon ja Obaman läheisten teksteihin, sillä vuonna 2016 hän kopioi osan Michelle Obaman puheesta itselleen republikaanien puoluekokoukseen.

