Merenkurkussa uiskennelleesta Lotta-valaasta ei ole tullut uusia havaintoja

Merivartiosto ei ollut sunnuntaina saanut enää uusia havaintoja Merenkurkun alueella liikkuneesta valaasta, joka ristittiin Lotaksi lauantain nimipäiväsankarin mukaan.

Lotta-valas vapautettiin lauantaina siikarysästä Merenkurkussa Bergön pohjoispuolella. Turun meripelastuskeskus sai ilmoituksen valaasta iltapäivällä hieman ennen kello kahta. Ryhävalaaksi tunnistettu Lotta jäi vapautumisensa jälkeen uimaan tapahtumapaikan lähettyville.

– Vapauttamisen jälkeen partio saattoi sitä ainakin neljä tuntia. Se vain pyöri siinä lähellä partiovenettä eikä oikein lähtenyt minnekään, kertoi kenttäjohtaja Samu Hiljanen sunnuntaina.

Partio saatteli Lotan lähemmäs avomerta ja poistui illalla paikalta. Tämän jälkeen havaintoja ei ole enää tehty.

– Ilmeisesti se on lähtenyt syvempiin vesiin.

Hiljasen mukaan Selkämeri on jo sen verran laaja merialue, että Lotasta ei välttämättä enää saada uusia havaintoja, jos se on lähtenyt etelän suuntaan.

– Voisi ajatella, että joiltakin laivoilta siitä tehdään havaintoja, jos tehdään.

STT

