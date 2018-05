Merkel: Saksa, Ranska ja Britannia tekevät kaikkensa pitääkseen Iranin mukana ydinsopimuksessa

Saksa, Ranska ja Britannia tekevät kaikkensa varmistaakseen, että Iran pysyy ydinsopimuksessa mukana, vakuuttaa Saksan liittokansleri Angela Merkel. Merkelin mukaan Berliini, Pariisi ja Lontoo ovat edelleen sitoutuneita sopimukseen.

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei sanoo, että Iran jatkaa ydinsopimuksen noudattamista vain jos saa Euroopalta vankat takuut kauppasuhteiden jatkumisesta. Yhdysvallat on kertonut vetäytyvänsä ydinsopimuksesta ja palauttavansa Iranin vastaiset pakotteet voimaan.

Televisioidussa puheessaan Khamenei sanoi, ettei luota sopimukseen kuuluviin kolmeen Euroopan maahan eli Saksaan, Britanniaan ja Ranskaan.

– Hankkikaa todelliset takuut, tai muuten nekin tekevät kuten Yhdysvallat, Khamenei sanoi Iranin hallitukselle.

– Jos ette saa ehdottoman varmoja takuita – ja sitä todella epäilen – emme voi enää jatkaa näin.

Khamenei varoitti hallitusta ylipäänsä luottamasta ulkomaisiin johtajiin.

– Heidän sanoillaan ei ole mitään arvoa, tänään he sanovat yhtä ja huomenna toista. He ovat häpeämättömiä, Khamenei sanoi.

Johtaja korosti, että on Iranin hallituksen tehtävä säilyttää Iranin kansan arvokkuus.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat irtautuu sopimuksesta. Vuonna 2015 solmitun sopimuksen ovat allekirjoittaneet Saksan, Britannian ja Ranskan lisäksi myös Kiina ja Venäjä.

Rahaliikenne takkuaa Iranin ja Suomen välillä

Yhdysvaltojen irtautuminen Iranin ydinsopimuksesta voi jäädyttää kansainvälistä rahaliikennettä entisestään ja siten hidastaa myös Suomen vientiä Iraniin, arvioi Suomi-Iran-kauppayhdistyksen puheenjohtaja Hannu Rossi.

Rossin mukaan valtaosa suomalaispankeista ei ole tähänkään asti osallistunut Iranin ja Suomen väliseen rahaliikenteeseen, ja jo pelkästään rahan siirtäminen vastineeksi myydyistä tuotteista on vaatinut paljon järjestelyjä.

Tutkija: seuraukset arvaamattomia

Yhdysvaltain päätös antaa aineksia todella vakaviin seurauksiin Lähi-idässä, arvioi puolestaan vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger Ulkopoliittisesta instituutista. Hänen mukaansa Yhdysvallat on liittynyt Saudi-Arabian ja Israelin kovaan rintaman Irania vastaan.

Maiden lopulliset tavoitteet Iranin suhteen ovat Mühlbergerin mukaan vielä kysymysmerkki. Donald Trumpin hallinto kuitenkin osoittaa päätöksellään, ettei se halua olla missään tekemisissä Iranin nykyhallinnon kanssa, tutkija sanoo.

Ranskan, Saksan ja Britannian ulkoministerit tapaavat Iranin edustajia maanantaina arvioidakseen Iranin ydinsopimuksen kohtaloa, kertoo Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian.

Ranska, Saksa ja Britannia ovat yhä sitoutuneita sopimukseen ja haluavat jatkaa työtä muiden sopimusosapuolten kanssa. Iran allekirjoitti ydinsopimuksen vuonna 2015 Yhdysvaltain, Ranskan, Saksan, Britannian, Kiinan ja Venäjän kanssa.

Iranin presidentin Hassan Rouhanin mukaan ydinsopimus jatkuu, jos Iranin intressit turvataan.

Venäjä vastustaa, Saudi-Arabia ja Israel tukevat

Yhdysvaltain päätös on kirvoittanut kommentteja sekä puolesta että vastaan. Viimeisimpien joukossa Trumpin tiistaina antamaa ilmoitusta ovat kommentoineet Venäjä, Syyria ja Turkki.

Syyrian valtiollisen uutistoimiston Sanan mukaan Syyria tuomitsee voimakkaasti päätöksen irtautua Iranin ydinsopimuksesta. Uutistoimistolle asiaa kommentoineen ulkoministeriön lähteen mukaan Syyria pitää päätöstä aggressiona. Lähteen mukaan päätös myös osoittaa jälleen sen, ettei Yhdysvallat kunnioita sitoumuksia ja kansainvälisiä sopimuksia.

Syyria myös vahvisti täyden tukensa Iranille, lähde kertoo. Iran on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin avainliittolaisia. Iran tukee Syyrian hallitusta Syyrian sodassa.

Myöskään Venäjä ei ollut tyytyväinen Trumpin ilmoitukseen. Venäjän ulkoministeriö kertoi Venäjän olevan syvästi pettynyt päätökseen ja kuvailee tiedotteessaan päätöstä räikeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi. Ministeriö sanoo muun muassa myös olevansa huolissaan siitä, että Yhdysvallat toimii jälleen useimpien maiden mielipiteiden vastaisesti.

Puolestaan Saudi-Arabia ja Israel antoivat tukensa irtaantumiselle sopimuksesta heti tuoreeltaan. Saudi-Arabia on Iranin kilpailija ja Yhdysvaltojen pitkäaikainen liittolainen. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaannykyisessä sopimuksessa on katastrofin ainekset sekä alueelle että maailmanrauhalle, minkä vuoksi Israel pitää Trumpin ratkaisua historiallisena.

STT

