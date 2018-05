Merkelin ja Putinin tapaaminen alkoi Sotshissa

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen on alkanut. Tapaamisen alusta Sotshissa Putinin virka-asunnolla uutisoi muun muassa Rossijskaja Gazeta.

Keskusteluissa on määrä käydä läpi maailmanpolitiikan kuumia aiheita, kuten Iranin ydinsopimuksen kohtaloa, Syyriaa ja Ukrainan tilannetta. Alueellisista kysymyksistä merkittävimpänä on mainittu Itämerelle suunniteltu uusi kaasuputki. Saksalaismedian mukaan Yhdysvallat painostaa Saksaa luopumaan Nord Stream 2 -hankkeesta.

https://rg.ru/2018/05/18/putin-vstretil-merkel-s-buketom-cvetov.html

STT