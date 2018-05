Mestarien liigan ennätysmies Ronaldo vihjaisi jättävänsä Realin,

Jalkapallon Mestarien liigan menestynein pelaaja Cristiano Ronaldo vihjaisi Kiovassa pelatun loppuottelun jälkeen, että hänen aikansa Real Madridissa saattaa päättyä.

– Oli todella mukavaa olla Real Madridissa, Ronaldo kommentoi, kun Real juhli 3-1-voittoa Liverpoolista.

Real Madridille Mestarien liigan ykkössija oli 13:s. Ronaldosta tuli samalla ensimmäinen pelaaja, joka on juhlinut arvostetuimman seurajoukkuekilpailun pokaalia viisi kertaa.

Real Madridin päävalmentaja Zinedine Zidane ei kuitenkaan ole valmis päästämään Ronaldoa muualle.

– Kuten espanjaksi sanotaan, kyllä tai kyllä. Ronaldon on jäätävä, Zidane sanoi loppuottelun jälkeen Sky Sportsin julkaisemassa haastattelussa.

– Me keskitymme nyt loppuottelun saavutukseemme. Teimme historiaa, Zidane hymyili.

Ronaldo ylsi Mestarien liigan voittoon ensi kertaa vuonna 2008 Manchester Unitedissa. Loput voitot portugalilaishyökkääjä on hankkinut nykyisessä seurassaan.

Real Madrid on voittanut Mestarien liigan Ronaldon aikana keväällä 2014 sekä kolmesti peräkkäin 2016-18.

Bale miettii seuran vaihtoa

Ronaldo teki Mestarien liigan kauden aikana 15 maalia, millä voitti liigan maalipörssin. Kiovan finaalissa hän ei ollut joukkueensa näkyvin, sillä huomion veivät vaihdosta kahden maalin tekijäksi noussut Gareth Bale ja avausmaalin tehnyt Karim Benzema.

Real sai kahteen maaliinsa tuntuvan avun Liverpoolin saksalaismaalivahdilta Loris Kariusilta.

Komean saksipotkumaalin tehnyt Bale miettii myös tulevaisuuttaan Realissa. Hän ei ole saanut niin paljon peliaikaa kuin toivoisi.

– Minulla on tarve pelata joka viikko, ja Realissa tilanne ei ole ollut sellainen. Pitää istua kesän aikana alas ja yrittää ratkaista asiat, walesiläinen Bale sanoi.

