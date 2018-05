Metallica veti Helsingin areenaan ennätysmäärän väkeä

Metallimusiikin legendoihin lukeutuva Metallica rikkoi loppuunmyydyn Helsingin areenan yleisöennätyksen keskiviikkona. Live Nation Finlandin mukaan yhdysvaltalaisyhtyeen keikkaa seurasi areenalla 14 607 silmäparia. Poikkeuksellisen suuren yleisömäärän mahdollisti lavan sijoittaminen keskelle areenaa.

Metallica esiintyy samassa paikassa vielä toistamiseen perjantaina. Tämäkin WorldWired -kiertueeseen kuuluva keikka on loppuunmyyty.

Edellisen kerran Metallica on keikkaillut Suomessa Sonisphere-festareilla vuosina 2012 ja 2014.

Helsingin areenan edellinen yleisöennätys oli myös Metallican hallussa. Vuonna 2009 World Magnetic -kiertueen keikka keräsi paikalle 14 105 fania.

Vuonna 1981 Los Angelesissa perustettu Metallica on raskaan rockin menestyneimpiä yhtyeitä.

STT

