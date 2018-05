Meteorologi paneutui maalausten esittämiin sääilmiöihin – Seija Paasonen tutkii taiteilijoiden taivaita uudessa kirjassaan

Meteorologi Seija Paasonen tutkii taideteosten sääilmiöitä tänään julkaistavassa kirjassaan Taiteilijoiden taivaat. Paasosen aineisto kattaa 1 863 maalausta eri vuosisadoilta, eri tyylisuunnista ja eri maista.

Kirjaan valikoitujen teosten kautta hän avaa näkymän maalausten pilviin ja niiden muodostelmiin, sateisiin, sumuihin, tuuliin, jääpeitteisiin ja muihin säähän, vuorokauden ja vuoden kiertokulkuun liittyviin tapahtumiin.

Näkökulma on puhtaasti säätieteellinen, Paasonen on kertonut.

Seija Paasonen on kuvataiteita harrastava luonnontieteilijä. Hän työskentelee Yleisradion päämeteorologina. Kirjan on kustantanut Maahenki.

