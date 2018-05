Metsä Group puntaroi jätti-investointia Kemin sellutehtaaseen

Metsä Group käynnistää esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Esiselvityksessä arvioidaan kahta toteutusvaihtoehtoa, joista yksi on nykyisen sellutehtaan korvaaminen kokonaan uudella sekä sellun tuotantokapasiteetiltaan että työllisyysvaikutuksiltaan nykyistä suuremmalla tehtaalla.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo, että investointi olisi Äänekosken jättitehtaan suuruusluokkaa sekä tuotantokapasiteetin että investoinnin arvon suhteen.

Tämän vaihtoehdon toteutuminen merkitsisi siten reippaasti yli miljardin euron investointia.

– Investointipäätös voidaan tehdä aikaisintaan vuonna 2020 näihin aikoihin, Hämälä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Toinen vaihtoehto on nykyisen tehtaan elinkaaren pidentäminen modernisoimalla useita osastoja. Siinä tehtaan tuotantokapasiteetti säilyisi suurin piirtein ennallaan.

Esiselvityksessä tutkitaan muun muassa Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia sekä puuraaka-aineen saatavuutta. Esiselvitysvaiheen arvioidaan kestävän kesään 2019, jolloin tehtäisiin päätöksiä mahdollisesta ympäristölupamenettelyn käynnistämisestä.

Infrastruktuuri-investointeja tarvittaisiin Hämälän mukaan Kemin satamaan, meriväylään sekä Pohjois-Suomen rataverkkoon, jos uusi tehdas toteutuu.

– Puun riittävyys on kriittinen tekijä, Hämälä arvioi.

Esiselvitystä johtaa diplomi-insinööri Timo Merikallio, joka vastasi Metsä Groupin Äänekosken-suurtehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta.

Kemin sellutehtaan nykyinen tuotantokapasiteetti on noin 620 000 tonnia, ja tehdas työllistää suorassa arvoketjussaan noin 1 500 henkilöä. Tehdasta on uudistettu vaiheittain, ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta.

Tulos alkuvuonna muhkea

Sellun hinnan nousu ja kartonkituotannon tehokkuuden paraneminen linkosivat Metsä Groupin tuloksen rajuun kasvuun alkuvuonna. Pääjohtaja Hämälän mukaan yhtiön tuloksentekokyky on parantunut merkittävästi.

Hän kertoo myös, että Äänekosken suurtehtaan käynnistyminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti.

Metsä Groupin vertailukelpoinen liikevoitto kohosi tammi-maaliskuussa 208 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 128 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi 1,4 miljardiin euroon 1,2 miljardista eurosta.

– Globaali talouden kasvu tukee tuotteiden kysyntää kaikilla toimialoillamme. Talouskasvu on tuonut mukanaan myös kustannusinflaation. Konsernin kustannustehokkuuden, samoin kuin kansallisen kilpailukyvyn, parantaminen on ehdottoman tärkeää tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi, Hämälä sanoi tiedotteessa.

Metsä Group arvioi vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden toisella neljänneksellä suunnilleen ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Yhtiö odottaa puutuotteiden yleisen markkinakysynnän jatkuvan vahvana, mikä parantaa tilauskantoja edellisvuosiin verrattuna etenkin vanerituotteissa. Myös sellumarkkinoiden ja sahatavaran kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.

STT

