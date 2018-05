Metsien käyttö kestävämmäksi

Ympäristöjärjestöjen Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite esittää, ettei avohakkuita enää tehtäisi valtion, eli kaikkien suomalaisten, omistamissa metsissä. Valtion metsät ovatkin yhteistä kansallisomaisuutta, eivät vain Metsähallituksen puupeltoja.

Aloitteen nimi viittaa siihen, ettei avohakkuu edusta kestävää näkemystä metsänhoidosta. Metsänhoitokielessä avohakkuut ovat päätehakkuita tai uudistushakkuita. Termistä riippumatta avohakkuissa kaadetaan kaikki puut kerralla, muutamaa siemenpuuta lukuun ottamatta.

Aloitteeseen tulee suhtautua vakavasti. Kukaan ei pidä ”oman” metsän tilalle ilmestyneestä raiskiosta, jolla kävelykin on mahdotonta sinne jätettyjen risujen ja kantojen takia. Metsän voi hakata nykykoneilla muutamissa tunneissa, mutta sen kasvaminen takaisin kestää ihmisikää kauemmin.

Talousmetsä on lajistoltaan köyhempää kuin luonnontilainen metsä. Avohakkuut tuhoavat linnuston elinympäristöjä, vähentävät mustikan peittävyyttä ja rikkovat retkeilymetsien luonnonrauhan. Avohakkuilla on myös negatiivisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

Virallisesti Suomessa tavoitellaan jo nyt käytäntöä, joka mahdollistaa metsien rinnakkaiskäytön. Sillä tarkoitetaan, että metsää voi olla mahdollista hyödyntää yhtä aikaa esimerkiksi puuntuotantoon, marjastukseen ja virkistykseen.

Kansalaisaloite ehdottaa siirtymistä jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen. Jatkuvapeitteisellä metsänhoitotavalla metsät pysyisivät metsinä, luonto monimuotoisempana ja vesistöt puhtaampina. Metsät olisivat myös vähemmän alttiita metsätuhoille.

Jatkuvapeitteiseen tapaan siirtyminen vähentäisi metsätalouden tehokkuutta. Vuonna 2018 toki jo ymmärretään, että luonnonvarojen käytön maksimoinnilla on rajansa.

Maailma kulkee kovaa vauhtia kohti kestävää bio- ja kiertotaloutta, mikä on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Suomi on biotaloustavoitteissaan maailman kärkeä. Metsällä on tässä avainrooli.

Metsänhoito, kuten maanviljelyskin, on muuttunut aikojen myötä. Suomessa on luovuttu myös kaskeamisesta pääsääntöisenä lannoitus- ja viljelymenetelmänä.