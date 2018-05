Mielenosoittajat tukkivat Jerevanin katuja ja estävät pääsyn lentokentälle – Armenian oppositiojohtajan on pidettävä kansa takanaan

Armenian oppositiojohtajalle Nikol Pashinianille on elintärkeää, että kansalaiset pysyisivät näyttävästi hänen takanaan vielä vajaan viikon, siihen asti kun parlamentissa pidetään toinen äänestys pääministerin valinnasta, sanoo Suomen Etelä-Kaukasian kiertävä suurlähettiläs Arja Makkonen.

– Konkreettinen kannatus merkitsee varmaan aika paljon. On tietysti erittäin hienoa, että mielenosoitukset ovat menneet rauhallisesti ja väkivaltaa ja voimatoimia on ollut hyvin vähän, Makkonen sanoi STT:lle.

Makkosen mukaan Armeniassa käydään politiikan kulisseissa koko ajan kovaa vääntöä siitä, mikä olisi kummankin osapuolen kannalta paras strategia edetä.

– Armeniassa tilanteet ovat viime viikkoina muuttuneet nopeaan tahtiin, päivittäin ja jopa tunneittain. En usko, että kukaan pystyy ennustamaan varmasti lopputulosta. Molemmat osapuolet haluavat edelleen voittaa: valtapuolue haluaa pitää vallan käsissään ja oppositioehdokas sen saada.

– Yhtä mieltä osapuolet ovat siitä, että uudet vaalit on pidettävä mahdollisimman pian. Se, kuinka nopeasti näin tapahtuu, on sitten taas neuvottelukysymys, Makkonen jatkaa.

Nuoret lähtevät maasta

Armenian levottomuuksien takana on Makkosen mukaan kansalaisten vuosien mittaan kasvanut tyytymättömyys eliittiä kohtaan.

– Sosiaalinen tilanne vaikuttaa myös. Köyhyysrajan alapuolella elää edelleen lähes 30 prosenttia kansalaisista, mikä on tosi iso osa. Talouskasvua, joka tällä hetkellä on ihan hyvää, 6-7 prosentin luokkaa, pitäisi jakaa tasaisemmin.

Armenian toinen polttava ongelma on jo vuosikymmeniä jatkunut maastamuutto.

– Nuoret, jotka ovat aika hyvin koulutettuja, pitäisi saada pysymään Armeniassa ja käyttämään luovuutensa Armenian hyväksi. Mutta jos ei ole työpaikkoja eikä sitä kautta tulevaisuutta, se on hyvin hankalaa.

Mielenosoittajat tukkivat kadut

Kymmenettuhannet mielenosoittajat ovat tänään tukkineet liki kaikki maan pääkaupungin Jerevanin kadut. Myös Jerevanin lentokentälle johtava tie on poikki, eivätkä lähijunat ja metro pääse kulkemaan.

Armenian parlamentti ei eilen valinnut oppositiojohtaja Nikol Pashiniania pääministeriksi, koska maata pitkään hallinnut tasavaltalaispuolue esti nimityksen. Äänestyksen jälkeen Pashinian kehotti kannattajiaan kansalaistottelemattomuuteen ja tukkimaan liikenteen.

Mielenosoittajat heiluttavat Armenian lippuja, pitävät valtavaa mekkalaa puhaltelemalla vuvuzeloihin ja huutavat vaativansa vapaata ja riippumatonta Armeniaa.

– Kansa ei luovuta, protestit eivät laannu, uhosi Sergei Konsulian, 45.

– Tulemme voittamaan, koska olemme yhtenäisiä, koko Armenian kansa on yhtenäinen, jatkoi Gaiane Amiragian, 19.

Pashinian hävisi vaalin pääministerin paikasta äänin 55-45. Armenian perustuslain mukaan toinen äänestys pääministeristä on pidettävä viikon kuluessa. Jos silläkään kertaa ketään ei valita, parlamentti hajotetaan.

STT

Kuvat: