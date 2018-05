Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään, kun Putin aloittaa neljännen presidenttikautensa – moni ennustaa länsisuhteiden jääkauden jatkuvan

Edelliskerran mahtipontisuus näyttää puuttuvan, kun Vladimir Putin aloittaa huomenna virallisesti neljännen kautensa Venäjän presidenttinä.

Vuoden 2012 virkaanastujaisissa mustien autojen saattue kiisi läpi Moskovan keskustan tyhjien katujen ja Kremlissä järjestettiin ylenpalttinen, näyttävästi televisioitu spektaakkeli. Tällä kertaa tiedossa on 65-vuotiaan presidentin ja hänen vaalikampanjassaan avustaneiden vapaaehtoisten tapaaminen.

Putinin päättyvää presidenttikautta on leimannut maan länsisuhteiden vajoaminen huonoimmilleen sitten Neuvostoliiton aikaisen kylmän sodan. Venäjän talous on ajautunut alamaihin öljyn hinnanlaskun ja Krimin miehitystä seuranneiden pakotteiden vuoksi.

Venäjän mainetta läntisessä maailmassa eivät ole kohentaneet Ukrainan sota tai toiminta Syyriassa. Tuoreimpana tahrana ovat epäilyt entisen kaksoisagentin myrkyttämisestä Britanniassa.

”Myönnytys on Putinille heikkouden merkki”

Moni politiikan asiantuntija arvelee, ettei länsisuhteissa tapahdu muutosta Putinin neljännellä kaudellakaan.

– Putinille mikä tahansa myönnytys on heikkouden merkki, joten muutoksia ulkopolitiikassa ei kannattane odotella, ennustaa moskovalaista ajatushautomoa edustava Konstantin Kalatshev.

Toisenlaisiakin ääniä on. Brittiläiselle Independentille politiikkaa kommentoiva Dmitri Oreshkin uskoo, että Putinin näkökulma politiikkaan muuttuu.

– Hänen tehtävänsä ei ole nyt ole tuoda uusia alueita Venäjälle vaan pakottaa maailma ottamaan huomioon Venäjän edut ja hyväksymään sen aiemmat valloitukset.

Liike-elämä toivoo uudistuksia

Venäjän liike-elämä odottaa Putinilta laajoja uudistuksia.

Vuotuisessa puheessaan maaliskuun alussa presidentti ilmoitti, että tavoitteena on kuudessa vuodessa puolittaa köyhien määrä, jota on hänen mukaansa ”mahdoton hyväksyä”. Keinoina hän mainitsi investoinnit infrastruktuuriin, asumiseen ja terveyspalveluihin. Putin lupaili talouteen myös ennusteet reilusti ylittäviä kasvulukuja.

Hän ei kuitenkaan tarkemmin selvittänyt, miten tavoitteisiin päästään.

Oppositiolle Putinin politiikan tuntijat eivät povaa vastaisuudessakaan helpompia aikoja. Esimakua saatiin lauantaina, kun ympäri Venäjää järjestettiin Putinin vastaisia mielenosoituksia. Viranomaiset vahvistivat RBK:lle, että pelkästään Moskovassa otettiin kiinni 300 ihmistä järjestyksen rikkomisesta.

