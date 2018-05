Mikko Koivisto upottaa kolmosia Vilppaan paidassa myös 2020-luvulla

Suomen koripallomaajoukkueen ”Susijengin” tarkkakätinen konkari Mikko Koivisto on jatkanut sopimustaan Vilppaan kanssa aina vuoteen 2021 asti. 31-vuotiaalla ja 194-senttisellä Koivistolla oli jo aiemmin voimassa oleva sopimus ensi kaudesta. Nyt sopimuksen kestoa venytettiin vielä kahdella kaudella.

– Salossa on kaikki asiat hoidettu erittäin hienosti. Olen nauttinut täällä olosta kentällä ja kentän ulkopuolella. Salohalli on sarjan paras halli ja Vilppaan fanit ovat Suomen parhaat. Näistä syistä tässä vaiheessa uraa oli helppo ratkaisu sitoutua seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Vilppaaseen, lempinimellä ”La Bomba” tunnettu Koivisto kertoi seuran tiedotteessa.

Koivisto on pelannut Vilppaassa kaksi edellistä kautta, jotka kummatkin ovat päättyneet finaalitappioon.

– Nälkää on jäänyt kahdesta edellisestä kaudesta runsaasti, Koivisto myönsi.

Kahdeksan Korisliigassa pelatun kauden lisäksi Koivisto on pelannut muun muassa Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ssa sekä Saksan ja Turkin pääsarjassa.

Koivisto on heittänyt 287 pelaamassaan korisliigaottelussa kolmoset 40,1 prosentin tarkkuudella. Susijengissä käsi on ollut vielä kuumempi: 131 maaottelussa Koiviston kolmosprosentti on ollut 41,1.

Koivisto kuuluu Susijengin pelaajaryhmään, joka valmistautuu kesän MM-karsintaotteluihin. Mukana ryhmässä ovat myös Vilppaan Juho Nenonen, Vilppaaseen ensi kaudeksi siirtyvä Henri Kantonen sekä Vilppaan kasvatti Roope Ahonen.