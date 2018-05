Ministeri Virolainen: EU on aidosti halukas keskustelemaan USA:n kanssa kauppapolitiikan ongelmista

Ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) sanoo, että Euroopan unioni on aidosti kiinnostunut keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa kansainvälisen kauppapolitiikan ongelmista.

Kauppaministerien kokoukseen tiistaina Brysselissä osallistunut Virolainen kertoo, että tunnelma kokouksessa oli huolestunut, mutta rakentava. Yhdysvaltain tullikorotukset teräkselle ja alumiinille ovat tulossa voimaan ensi viikon perjantaina.

– Viesti oli se, että vielä jaksetaan neuvotella ja haetaan pysyvää poikkeusta, että meille ei tule tulleja eikä kiintiöitä, Virolainen kertoi STT:lle kokouksen jälkeen.

EU-maat ovat kertoneet olevansa valmiita keskustelemaan teollisuustuotteiden eli muun muassa autojen kaupan vastavuoroisesta helpottamisesta ja energiayhteistyöstä varsinkin nestemäisen maakaasun osalta. Pöydälle voitaisiin nostaa myös WTO:n uudistaminen.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström arvioi, etteivät EU-maiden ehdotukset välttämättä riitä Yhdysvalloille, jotta maa myöntäisi unionille pysyvän vapautuksen tullikorotuksista.

– Keskustelut jatkuvat. Onko tämä tarpeeksi, suoraan sanottuna en ole varma.

EU-maat ovat viestittäneet tiukasti, että ne eivät neuvottele mistään uhan alla. Kaupan esteiden purkamisesta voidaan 28 maan mukaan puhua vasta, kun pysyvä vapautus tullikorotuksista on annettu.

EU on valmistellut omaa vastatoimien listaansa, jos tullikorotukset toteutuvat. Tulleja määrättäisiin vastaavasti tietyille amerikkalaistuotteille kuten Harley-Davidsonin moottoripyörille, Leviksen farkuille ja amerikkalaisviskille.

STT