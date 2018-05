Mixu Paatelaisesta Latvian jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja – luotsaa maata Kansojen liigassa

Mixu Paatelaisen vivahteikas valmennusura jatkuu Latvian miesten jalkapallomaajoukkueessa. Latvian jalkapalloliitto kertoi torstaina, että suomalaisluotsin kanssa on tehty suullinen sopimus päävalmentajan pestistä.

Paatelainen valmentaa Latviaa syksyllä alkavassa Kansojen liigassa. Mikäli Latvia voittaa lohkonsa, Paatelaisen sopimus jatkuu automaattisesti tulevien EM-karsintojen yli.

Latvia pelaa Kansojen liigassa samassa lohkossa Georgian, Kazakstanin ja Andorran kanssa. Maa on sijoitettu Kansojen liigassa pykälän alemmalle tasolle kuin Suomi.

Myös Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan maailmanlistalla Latvia on Suomea selvästi perässä, sillä se majailee sijalla 139. Suomen sijoitus on 63:s.

Latvian liiton mukaan päävalmentaja Paatelainen esitellään medialle, kun sopimusasiat on saatu järjestykseen.

Suomalaisvalmentajan ensimmäinen ottelu Latvian peräsimessä on 2. kesäkuuta pelattava Baltic-cupin kamppailu Viroa vastaan.

Edellinen pesti Thaimaassa

Ex-maajoukkuepelaaja Paatelaisen viime vuodet ovat olleet päävalmentajaturbulenssia.

Hänen edellinen valmennuspestinsä oli Ubon UMT Unitedin joukkueessa Thaimaassa. Paatelainen oli joukkueen peräsimessä vain kolme kuukautta, kunnes sopimus purettiin.

Sitä ennen hän valmensi skotlantilaista Dundee Unitedia, mutta seura putosi pääsarjasta, ja Paatelainen jätti paikkansa.

Hän oli Suomen miesten päävalmentaja vuosina 2011-2015. Pesti päättyi potkuihin.

Sitä ennen Paatelainen valmensi seurajoukkuetasolla Skotlannissa ja Turun Palloseurassa.

Latvia on ollut runsaan kuukauden ilman päävalmentajaa, kun Aleksandrs Starkovs sai huhtikuun alussa potkut. Edellisissä MM-karsinnoissa Latvia jäi lohkossaan viimeistä edeltäväksi kerättyään kymmenestä ottelusta vain seitsemän pistettä.

Latvian nykymaajoukkue on melko nimetön, ja valtaosa pelaajista tulee kotimaansa liigaseuroista. Maa on nähty kerran miesten arvoturnauksessa, sillä se pelasi vuoden 2004 EM-kisoissa.

http://www.lff.lv/lv/zinas/nacionala-viriesu-izlase/latvijas-izlases-galvena-trenera-amatam-virza-miksu-patelainenu

STT

Kuvat: