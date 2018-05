Mixu Paatelaisesta Latvian jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja

Mixu Paatelainen on nimitetty Latvian miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Latvian jalkapalloliitto kertoo kotisivuillaan, että suullisesti sovittu päävalmentajapesti käsittää syksyllä alkavan Kansojen liigan ja sitä on mahdollista jatkaa tulevien EM-karsintojen yli.

Latvia pelaa Kansojen liigassa samassa lohkossa Georgian, Kazakstanin ja Andorran kanssa. Latvia on nähty kerran miesten arvokisoissa, kun se ylsi EM-kisoihin vuonna 2004.

Latvia on ollut runsaan kuukauden ilman päävalmentajaa, kun Aleksandrs Starkovs sai huhtikuun alussa potkut. Edellisissä MM-karsinnoissa Latvia jäi lohkossaan viimeistä edeltäväksi kerättyään kymmenestä ottelusta vain seitsemän pistettä.

Paatelainen on viimeksi valmentanut seurajoukkuetasolla Thaimaassa Ubon Unitedissa. Pesti päättyi vain muutaman kuukauden jälkeen. Sitä ennen hän luotsasi skotlantilaista Dundee Unitedia.

Hän oli Suomen miesten päävalmentaja vuosina 2011-2015. Latvia on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan maailmanlistalla sijalla 139. Suomen sijoitus on 63:s.

STT

