Mökkiläinen löysi ammutun merikotkan – Kemiönsaaren poliisi pyytää vihjeitä

Mökkiläinen löysi huhtikuun 28. päivänä Kemiönsaarella Vänoxan itäpuolelta kuolleen merikotkan. Lintu oli todennäköisesti ammuttu pienikaliiberisella kiväärillä, tiedottaa Poliisi.

Lintu oli aikuinen naaras. Sillä oli vatsan puolella höyhenetön alue, joka on todennäköinen haudontalaikku.

Eviran tutkimuksissa linnusta löytyi ampumajäljeltä näyttävä vamma.

– Ei pystytä varmuudella sanomaan, onko linnun löytöpaikka sama kuin missä se on ammuttu. On mahdollista, että lintu on osuman saatuaan lentänyt tai liitänyt ehkä pidemmänkin matkan. Varmuudella ei pystytä myöskään sanomaan, onko lintua ammuttu lennossa vai silloin, kun se on ollut paikoillaan, todetaan Poliisin tiedotteessa.

Asiassa epäillään rikosta. Poliisi pyytää vihjeitä asiasta jotain tietäviä Kemiönsaaren poliisin numeroon 0295 417 321 tai sähköpostilla vihje.parainen@poliisi.fi