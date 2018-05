MT: Orpo suosituin seuraavaksi pääministeriksi – suosikki kuitenkin monelle vielä epäselvä

Suomalaisten suosikki seuraavan hallituksen pääministeriksi on valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on puolestaan noussut kakkoseksi ja ohittanut pääministeri Juha Sipilän (kesk.), lehti kertoo.

Kyselyyn vastanneista kuitenkaan lähes 40 prosenttia ei osannut nimetä suosikkiaan. Kantansa ilmoittaneista vastaajista 28,1 prosenttia antoi äänensä Orpolle, 24,5 Rinteelle ja 21 prosenttia Sipilälle.

Kantar TNS:n kyselyyn vastasi reilu tuhat ihmistä. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.234581

STT