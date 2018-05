MT: Suunnitelma Postin osittaisesta yksityistämisestä karille tai aikalisälle

Postin osittaisen yksityistämisen valmistelu on keskeytetty, kertoo Maaseudun Tulevaisuus (MT). Lehden mukaan hallitus vihelsi pelin poikki noin viikko sitten.

MT:n saamien tietojen mukaan tarkoituksena oli säilyttää valtiolla enemmistöosuus ja yksityistää loput osakkeista listaamalla yhtiö pörssiin. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi lehdelle, että mitään toimia Postin suhteen ei tällä hetkellä tehdä. Posti on hänen mukaansa kuitenkin yksi yhtiöistä, joiden tilannetta seurataan aktiivisesti.

Yksityistämissuunnitelman kariutumisen tai ainakin aikalisän syytä ei tiedetä.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että valtionyhtiöiden omistuspohjaa tarkastellaan ja yksityistämistä harkitaan. Esimerkiksi alkoholiyhtiö Altia listattiin pörssiin helmikuussa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.239967

STT

