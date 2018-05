MTK: Lämmin sää jouduttaa varhaisvihannesten valmistumista

Poikkeuksellisen lämmin sää on jouduttanut varhaisvihannesten valmistumista, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK.

Avomaalta on MTK:n mukaan jo tähän mennessä saatu raparperisatoa. Ensimmäiset kiinankaalit ja varhaiskaalit korjataan avomaalta touko-kesäkuun vaihteessa, noin viikko etuajassa tavanomaiseen verrattuna, vaikka aloittamaan päästiin huhtikuussa viikon verran tavanomaista myöhemmin.

Kesäkuun puoleen väliin mennessä ja siitä eteenpäin aletaan saada rapeaa keräsalaattia eli jäävuorisalaattia ja muita salaatteja.

Juhannusviikolla tarjolle saadaan lisää satokauden herkkuja, kun varhaisperunat, mansikat, nippuporkkanat, herneet ja kukkakaalit alkavat valmistua.

Tähän asti myynnissä olleet varhaisperunat, mansikat, avomaan kurkut, retiisit ja muut ovat olleet kasvi- ja muovihuoneissa kasvatettuja.

– Jos helle edelleen jatkuu, se tosin hankaloittaa satojen tasaista valmistumista, MTK kirjoittaa tiedotteessaan.

Kastelulaitteet täydellä teholla

MTK:n mukaan poikkeuksellisen lämmin sää on aiheuttanut viljelijöille myös paljon lisätyötä. Kastelulaitteet on täytynyt pitää käynnissä täydellä teholla. Lisäksi aikaisten lajikkeiden päältä on kuumimpina päivinä täytynyt poistaa harsot, joiden alla niitä yleensä kasvatetaan. Toisaalta ajoittain on ollut kylmiäkin öitä, jolloin harsot taas ovat olleet tarpeen. Lämpöaalto on lisännyt myös pikkutuholaisten aiheuttamaa riesaa.

– Liika kuumuus ei ole hyväksi avomaan kasviksille, jotka pitävät pilvipoutaisesta säästä ja kaipaavat luonnon sadetta. Erityisen arkoja kuumuudelle ovat kukka- ja parsakaalit sekä avomaan salaatit. Kuumassa paahteessa kasvisten rakenne jää löysäksi, ja lehtiin voi tulla reunapoltetta, MTK kertoo.

STT

Kuvat: