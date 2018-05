Myyrmannin Citymarket on saatu auki – kymmeniätuhansia kiloja ruokaa päätyi roskiin

Vantaan Myyrmannin Citymarket on avautunut perjantaina. Myymälä oli kiinni pari päivää, koska kaupassa tapahtui vaarallisen aineen onnettomuus tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Kauppakeskukseen levisi voimakkaita iho- ja hengitysoireita aiheuttavaa höyryä. Höyry johtui lattialiimasta, jota käytettiin Citymarketin yöllisessä remontissa. VTT:n ottamista näytteistä selvisi, että höyry ei ole niin vaarallista, että kaikki ruokatuotteet täytyisi hävittää, vaan pelkkien pakkaamattomien tuotteiden hävitys riitti.

Kauppias Kari Salminen arvioi, että myymälästä on heitetty pois kymmeniätuhansia kiloja ruokaa, kuten hedelmiä ja vihanneksia. Rahallisen tappion määrää hän ei osaa vielä kertoa.

– Taloudelliset tappiot ovat huomattavat, koska kauppa oli kiinni kaksi päivää ja tavaraa vietiin niin paljon biojätteeseen, kertoo Salminen.

Myymälää tehosiivottiin kaksi vuorokautta, ja nyt viranomaiset ovat todenneet, että kaupan voi avata.

Kauppias Salminen ei halua arvailla, miksi liima reagoi niin voimakkaasti. Hän kuitenkin sanoo, että kyseessä on remontoijien käsittelyvirhe.

STT

Kuvat: