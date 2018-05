Naiskirjailijat suosiossa äitienpäivän alla, lukeminen innostaa äitejä

Kotimaisten naiskirjailijoiden teokset ovat ostajien suosiossa äitienpäivän kynnyksellä. Enni Mustosen Taiteilijan vaimo oli huhtikuun myydyin kotimainen kirja. Jenni Haukion Katso pohjoista taivasta luuraa kolmospaikalla, ja neljäntenä on Pauliina Rauhalan teos Synninkantajat, kertoo Kirjakauppaliitto.

Viiden myydyimmän kotimaisen teoksen kärkeen pääsee ainoastaan yksi mies: Seppo Jokinen on kakkosena kirjallaan Hyödyn laki.

Tietokirjojen huhtikuun Mitä Suomi lukee -listan kärkeen nousivat äitejä kirjoittamaan houkuttelevat Elma van Vlietin Äiti, kerro minulle ja Isoäiti, kerro minulle.

Lukeminen on suomalaisnaisten yleisin harrastus. Seitsemän naista kymmenestä kertoo harrastavansa lukemista. Kirja on myös suosittu äitienpäivälahja: yli kolmannes äideistä toivoo saavansa äitienpäivälahjaksi kirjan, selvisi Kirjakauppaliiton viime vuonna teettämästä tutkimuksesta.

STT