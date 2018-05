Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa jatkoi kasvuaan – määrä silti alle kolmannes

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä 29 prosenttia on naisia. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan määrä on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna ja korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin.

Naisten osuus hallituksissa on kasvanut kaikenkokoisissa yhtiöissä. Suurissa yhtiöissä naisia oli hallituksissa 34 prosenttia, keskisuurissa 29 prosenttia ja pienissä 26 prosenttia.

Selvityksessä mukana olleista yhtiöistä ainoastaan piirilevyteknologiayhtiö Aspocompin hallituksesta enemmistö on naisia. Useammankin yhtiön hallituksista puolet oli naisia. Kolmessa yhtiössä hallitus koostui pelkästään miehistä.

Selvityksessä laskettiin naisten osuus kaikkien Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hallituksista. Tarkasteltuja yhtiöitä oli 123.

Pörssiyhtiöiden hallintokoodissa on vuodesta 2008 lähtien suositettu, että kummankin sukupuolen tulisi olla hallituksessa edustettuna.

STT