Nashville tasoitti NHL-pudotuspelit Winnipegiä vastaan – Rinne piti nollan

Jääkiekon viime NHL-kauden loppuottelija Nashville tasoitti länsilohkon välieräsarjan Winnipegiä vastaan 3-3:een. Maalivahti Pekka Rinteen Nashville kukisti kuudennessa välierässä Patrik Laineen Winnipegin 4-0.

Toinen loppuottelija länsilohkon finaalipaikan varmistaneen Las Vegasin seuraksi ratkeaa seitsemännessä välierässä perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Nashvillen maalia vahtinut Rinne piti Pittsburghia vastaan nollan 34 torjunnalla. Nashvillen maalit tekivät kaksi kertaa mieheen osuneet ruotsalaishyökkääjät Viktor Arvidsson ja Filip Forsberg.

Itälohkon finaalipaikan jo aiemmin varmistanut Tampa Bay sai lohkon loppuotteluihin seuraa Washingtonista, kun tämä kukisti kuudennessa välieräpelissä kahden viime kauden Stanley cup -voittajan Pittsburghin 2-1. Washington selviytyi näin lohkofinaaleihin otteluvoitoin 4-2.

Washingtonin voittomaalin ampui jatkoerässä venäläishyökkääjä Jevgeni Kuznetsov. Pittsburghin putoaminen merkitsi sitä, että puolustaja Olli Määttä periaatteessa vapautuu Suomen maajoukkueen käyttöön Tanskan MM-kisoihin. Käytäntö on eri asia.

Washington karisti Pittsburgh-peikkonsa

Pittsburgh oli kahtena edellisenä keväänä pudottanut Washingtonin jatkosta itälohkon välierissä. Pittsburghin pudottaminen oli erityinen saavutus Washingtonin päävalmentajalle Barry Trotzille, joka ylsi ensimmäistä kertaa 19-vuotisella valmentajaurallaan lohkofinaaleihin.

– Hän on tehnyt liigassa vuosikausia hyviä asioita, joten tämä on hänelle erityinen päivä, Kuznetsov kehui Trotzia Washington Timesin mukaan.

Washington on pelannut lohkofinaaleissa viimeksi kaksi vuosikymmentä sitten 1998. Silloin Washington pudotti Buffalon voitoin 4-2, mutta hävisi lopulta liigan finaalisarjassa Detroitille.

Korjattu aiempaa uutista klo 8.37: Washingtonin lohkofinaalivastustaja vuonna 1998 oli Buffalo, ei Tampa Bay.

STT

