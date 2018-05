Naton apulaispääsihteeri:”Suomella ja Ruotsilla on jo Nato-kumppanuuden platinakortti”

Naton apulaispääsihteerin Camille Grandin mukaan sotilasliitossa ollaan tyytyväisiä siihen, että läheinen kumppanimaa Suomi investoi merkittävästi turvallisuuteensa. Suomen päätös uudenaikaistaa täysimääräisesti ilmavoimien hävittäjäkalusto on hänen mukaansa hyvä asia koko Euroopan turvallisuuden kannalta.

Suomessa vieraileva Grand johtaa Natossa osastoa, joka edistää monikansallista yhteistyötä yhteensopivien suorituskykyjen kehittämiseksi. Hänen mukaansa Naton kannalta on myönteistä, että Suomen kaikki viisi hävittäjäehdokasta kykenevät yhteistoimintaan ja ovat jo käytössä Naton ilmavoimissa.

Grand kuitenkin alleviivaa, ettei Nato tai hän itse tietenkään markkinoi mitään tiettyä ehdokasta.

– Tällaista ohjausta emme anna edes jäsenmaille, kumppaneista puhumattakaan. Hankintaprosessit ovat aina kansallisia päätöksiä, Grand sanoo.

Pari vuotta Natossa työskennellyt ranskalainen Grand kehuu vuolaasti Suomen ja Ruotsin syvää kumppanuutta ja tiivistä yhteistyötä sotilasliiton kanssa. Nykyistä EOP-järjestelyä on jo kutsuttu kumppanuuden ”kultakortiksi”. Joitakin aloja sen kehittämiseksi voi Grandin mukaan vielä löytyä, mutta jo nyt ollaan erittäin korkealla tasolla.

– Tapaan aina sanoa, että teillä (Suomella ja Ruotsilla) on jo tavallaan kumppanuuden platinakortti, Grand nauraa.

Naton peruskirjan artikla viiden turvatakuita tiiviskään kumppanuus ei tietenkään tuo, mutta Grand arvioi niin Nato-kumppanuuden kuin EU-jäsenyyden parantaneen Suomen turvallisuusasemaa.

STT

